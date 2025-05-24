شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت.. مصطفى شلبى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى، اليوم السبت لخوض مباراة جديدة ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت ، فى الأسبوع الثامن ضمن منافسات مجموعة البطولة في مسابقة الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل ) على ستاد الكلية الحربية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت مكونا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - محمد حمدي - عمر جابر.

الوسط: أحمد حمدى - محمد شحاتة - سيف جعفر.

الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول مع المديرالفني الجديد أيمن الرمادي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ توليه المنصب خلفًا للبرتغاليجوزيه بيسيرو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.