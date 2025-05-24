شكرا لقرائتكم خبر عن موسم تاريخي لـ"رجال يد الأهلي" بعد التتويج بـ6 بطولات والابطال يتحدثون والان مع تفاصيل الخبر

قدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي موسمًا تاريخيًّا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد التتويج بـ6 بطولات في موسم استثنائي، شهد فوز الفريق بجميع البطولات المحلية والقارية، محققًا بذلك العلامة الكاملة، حيث تمكن «رجال يد الأهلي» على المستوى المحلي من الفوز ببطولات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، وعلى المستوى القاري توج الفريق ببطولة الأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالمغرب وكأس السوبر وكأس الكؤوس.

وكان الفريق قد توج بكأس الكؤوس التي نظمها الأهلي، واختتمت مساء أمس الجمعة بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 31/28.

شهد حفل تتويج رجال الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية تكريم الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني للفريق، وثنائي الفريق أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل.

جاء تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموه مع الأهلي بعد نهاية مشوارهم مع الفريق.

وحرصت الجماهير المتواجدة في صالة الأمير عبد الله الفيصل على تشجيع الثلاثي الذي نجح مع الفريق في تحقيق الفوز بـ٦ بطولات هذا الموسم في إنجاز تاريخي على الصعيدين المحلي والقاري.

عبد الرحمن حميد: التتويج بالبطولة جاء عن جدارة واستحقاق

أكد عبد الرحمن حميد، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن جدارة واستحقاق، بعد المجهود الذي بذله الجميع للفوز باللقب.

وقال حميد: لقد تعاهدنا قبل البطولة على تقديم أقصى ما يمكن من جهد للفوز باللقب من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي ساندت الفريق منذ البداية.

وأضاف: نهدي لقب البطولة لجماهير الأهلي الوفية، الشريك الأول في كل البطولات والداعمة والمساندة لنا في كل الأوقات.

وشدد حميد على أن الجيل الحالي من اللاعبين حقق إنجازات عديدة، والجميع لديهم ‏طموحات لا تتوقف عن حصد البطولات والألقاب.‏

ياسر سيف: حققنا الفوز باللقب عن جدارة

وأكد ياسر سيف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية عن جدارة، بعد الفوز في المباريات التي خاضها في البطولة، وتخطي كافة منافسيه.

وأوضح سيف أن مشوار الأهلي للتتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لم يكن سهلاً، لا سيما أن الفريق واجه العديد من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا وصولًا إلى نهائي البطولة ومواجهة الزمالك التي كانت صعبة على الفريقين ونجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأشار لاعب «رجال اليد» إلى أن التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية دفعة معنوية قوية لاستمرار التفوق الذى حققه فريق اليد هذا الموسم.

كما أكد ياسر سيف أن الجيل الحالي يضم مجموعة من أصحاب الخبرات إلى جانب اللاعبين الشباب، وأن الفرصة أمامهم خلال المرحلة المقبلة لمواصلة حصد البطولات مع الأهلي.

كاستيلو: سعداء بالتتويج باللقب.. وهدفنا مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي

أعرب عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي استضافها النادي، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وقال كاستيلو إن مشوار الفريق في البطولة شهد العديد من المواجهات القوية، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز، وآخرها مباراة الزمالك في نهائي البطولة.

وأوضح لاعب الفريق أن إقامة البطولة داخل النادي ضاعفت من عزيمة اللاعبين وإصرارهم على ضرورة تحقيق اللقب، وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق.

وشدد كاستيلو على أن الجيل الحالي من اللاعبين يهدف إلى مواصلة كتابة التاريخ، وحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

على زين: الأهلي اعتاد على التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير

قال علي زين، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، جاء بمثابة خطوة مهمة في ختام الموسم الذي شهد نجاحات عديدة لقطاع كرة اليد.

وأضاف زين: الأهلي اعتاد دائمًا أن يكون الأول، وأن يسعد جماهيره، وهو ما تحقق اليوم بعد الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وأوضح لاعب الأهلي أن الجيل الحالي نجح في حصد كل البطولات التي شارك بها الفريق، لافتًا إلى أن تحقيق العلامة الكاملة جاء نتيجة للجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون طوال الموسم.

وأشاد بجهود الجهاز الفني الذي وثق في قدرات الجميع، بالإضافة إلى التأكيد على هوية الأهلي وروح الفانلة الحمراء التي كانت دافعًا وراء نجاحات الموسم بشكل كامل.