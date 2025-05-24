شادي محمد: التتويج بكأس مصر إنجاز تاريخي لسيدات الكرة النسائية

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أعرب شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلى عن سعادته بتتويج فريق السيدات بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الترسانة.

وقال شادي: عانينا من موسم شاق وصعب ولكن نجحنا في التتويج بلقب كأس مصر، وهي لحظة تاريخية لنا في أول موسم للفريق.

وتابع: اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وكللن مجهودهن بالتتويج بلقب كأس مصر، بعدما غاب التوفيق عن الفريق في الدوري، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون موسم الأهلي.

وأضاف: أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا، فبدونهم لكانت المباراة أصعب بكثير، ونتمنى تواجدهم دائمًا في كل المباريات.

وشدد شادي على أن جميع لاعبات الفريق كانت لديهن الرغبة في التتويج بلقب الكأس وكتابة التاريخ مع النادي الأهلي، وقدمن أقصى ما لديهن من أجل تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

واختتم شادي حديثه بأن الفريق سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل إلا بالبطولات.

نادين غازي: سعيدة بالتتويج بكأس مصر.. وهدفنا جميع البطولات في الموسم القادم

ومن جانبها عبرت نادين غازي، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادتها الشديدة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب وادي دجلة.

‏‎وأضافت: « واجهنا فريقًا كبيرًا وهو وادي دجلة، ولكن الأهلي يبحث ‏دائمًا عن الفوز في كل مباراة مع احترام جميع المنافسين».

‏‎وأشارت إلى أن الجماهير كان دورها مهما في دعم الفريق، وأنها تأمل في ‏التتويج بجميع البطولات الموسم المقبل.



‏‎واختتمت نادين حديثها: «الفريق سيحتفل بالتتويج بكأس مصر، خاصة أنها البطولة الأولى للفريق بعد موسم طويل وشاق».

نورا خالد: التتويج بكأس مصر أفضل ختام للموسم

قالت نورا خالد، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي كانت حاضرة ‏وبقوة خلال مواجهة وادي دجلة التي أقيمت على ملعب الترسانة، والتي ‏نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتتويج ببطولة كأس مصر.



‏‎وأوضحت نورا أن لاعبات الأهلي قدمن أداءً كبيرًا هذا الموسم، وكن على قدر المسئولية، وأنهن فخورات بما حققنه طوال الموسم الحالي، وأن التتويج بكأس مصر أفضل ختام للموسم.

‏‎وأشارت لاعبة الفريق إلى أن الأهلي هدفه دائما التتويج بالألقاب، وهي أشياء متوارثة في جميع فرق النادي.

ثريا أشرف: قدمنا مباراة كبيرة.. وتوجنا بكأس مصر عن جدارة

أعربت ثريا أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على ‏وادي دجلة والتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي.

‏‎وقالت ثريا: «قدمنا مباراة كبيرة أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الفريق كان حاضرًا، وأن جميع اللاعبات بذلن أقصى الجهد خلال المباراة وحققن الفوز وتوجن ‏بلقب كأس مصر للمرة الأولى عن جدارة».‏

‏‎واختتمت ثريا: الفريق يتطلع إلى مواصلة التتويج بالبطولات، وسنعمل بكل جهدنا في الموسم المقبل لحصد جميع البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

حبيبة عصام: الفريق كلل مجهوده بالتتويج بكأس مصر

قالت حبيبة عصام، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن اللاعبات اجتهدن بشكل كبير هذا ‏الموسم، وأن الفريق كلل جهوده بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب وادي دجلة.

‏‎وأضافت حبيبة: «عندما يشارك الأهلي في بطولة، دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة ‏والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره».‏

وتابعت: «نشعر بفخر كبير بعد التتويج بأول ألقاب الفريق هذا الموسم، ونجحنا في تخليد أسمائنا بحروف من نور في تاريخ الأهلي، وسنواصل تحقيق البطولات مع الفريق».

وأشارت إلى أن رغبة الفريق في الفوز أمام وادي دجلة كانت واضحة في البداية، ‏للحصول على اللقب.

‏‎واختتمت حبيبة بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في حصد البطولات، والفريق سيكون جاهز للتتويج بكل الألقاب الموسم المقبل.

منة طارق: نشكر الجماهير.. وكأس مصر بداية طريق البطولات

أبدت منة طارق، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادتها الغامرة بالتتويج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت على استاد الترسانة.

‏‎وأضافت أن لاعبات الفريق أصبح لديهن خبرة في كيفية خوض المباريات الكبيرة، وأن كأس مصر ستكون البداية للمزيد من البطولات.

‏‎ وتابعت: «إسعاد الجماهير هو الهدف الدائم لكل لاعبة ترتدي قميص الأهلي، وقدمنا كل ما لدينا في سبيل تحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج».

‏‎وحرصت منة طارق على توجيه الشكر إلى الجماهير التي لا تترك الفرصة لدعم الفريق في جميع المباريات ومختلف المنافسات.