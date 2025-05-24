شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يلتقى المصرى فى صراع المركز الرابع بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحل البنك الأهلى ضيفا على فريق المصرى البورسعيدى على ستاد السويس الجديد فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بالدورى المصرى، في مواجهة بالغة الصعوبة على الفريقين في ظل المنافسة القوية بينهما على المركز الرابع في الجدول هذا الموسم من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ويحتل البنك الأهلى حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما يأتي المصرى في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

تعتبر مباراة اليوم هي الأولى لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسب سوء النتائج وهو ما يحفز لاعبى المصرى لتحقيق الفوز في اول ظهور للجهاز الجديد بهدف تحسين النتائج والإفراج عن المستحقات التي تم تجميدها مؤخرا بسبب تدهور النتائج.

على الجانب الأخر ، رصد مسؤولو البنك الأهلي مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيز الفريق بقيادة طارق مصطفى على الفوز في المباراة أمام المصري وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة.