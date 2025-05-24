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الامارات | صوت أنفيلد يتوقف نهائياً الأحد

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وكالات 0 تبليغ

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  • الامارات | صوت أنفيلد يتوقف نهائياً الأحد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ، بطل ، إن جورج سيبتون المذيع الداخلي الذي تردد صوته في ملعب أنفيلد لأكثر من خمسة عقود سيتنحى عن العمل بنهاية الموسم.

وتولى سيبتون (79 عاماً) المنصب عام 1971 عندما كان بيل شانكلي مدرباً لليفربول وسرعان ما أصبح معروفاً باسم "صوت أنفيلد".

وقال سيبتون في بيان "لقد تشرفت بحضور بعض من أعظم المناسبات في تاريخ كرة القدم، ذكريات سأعتز بها إلى الأبد.

"كان ملعب أنفيلد بيتي الثاني لأكثر من 50 عاماً وقد أحببت كل لحظة، ولكن حان الوقت المناسب لتمرير الميكروفون".

وسيرحل سيبتون بعد المباراة الأخيرة لليفربول هذا الموسم أمام كريستال بالاس يوم الأحد، إذ سيشاهد الفريق يرفع كأس الدوري للمرة 13 منذ تعيينه.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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