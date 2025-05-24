الامارات | تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادٍ إنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن محادثات رجل الأعمال والمستشار السعودي تركي آل الشيخ، ونادي ميلوول الإنجليزي المنافس في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، حول استثمار محتمل في النادي.

ووفقاً للصحيفة، فقد تم التواصل مع تركي آل الشيخ من قبل عدة أندية إنجليزية في الأشهر الأخيرة، حيث أفادت مصادر لـ"ميل سبورت" بأنه كانت هناك بالفعل محادثات مع نادي ميلوول، الذي أنهى الموسم في المركز الثامن بدوري الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من هذه الأنباء، أصرت إدارة ميلوول على أن النادي ليس للبيع، ونفت إجراء أي مناقشات في هذا الشأن.

وأشارت "ديلي ميل" أيضاً إلى أن الكاتب سيمون جوردان، عمودها الرياضي، كشف الشهر الماضي أن آل الشيخ قد سأله عن إمكانية شراء نادٍ إنجليزي، حيث نصح جوردان آل الشيخ بشراء نادي شيفيلد وينزداي، الذي أنهى الموسم بفارق أربعة مراكز خلف ميلوول في "التشامبيونشيب".

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن آل الشيخ، الذي قطع علاقته الأسبوع الماضي بنادي ألميريا الإسباني (المنافس في دوري الدرجة الثانية)، قام هذا الأسبوع بإعادة نشر والرد على منشورات لنادي ميلوول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.