الامارات | رئيس "فيفا" يثير الجدل.. رونالدو متاح لأي فريق في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، موجة واسعة من التكهنات حول إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بتصريح مثير خلال بث مباشر جمعه باليوتيوبر الشهير "سبيد".

وخلال الحوار، لم يستبعد إنفانتينو مشاركة رونالدو في البطولة، بل أكد أنه "يمكن لأي نادٍ التعاقد مع رونالدو لخوض منافسات كأس العالم للأندية".

وخلال الحوار، سأل "سبيد" بشكل مباشر رئيس "فيفا": "حقاً؟ هل يمكن أن يواجه رونالدو فريق إنتر ميامي؟". رد إنفانتينو على السؤال بشكل حاسم ومثير للجدل قائلاً: "بالطبع، يمكن لأي نادٍ التعاقد مع رونالدو لخوض منافسات كأس العالم للأندية، يمكن أن يشارك كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، لا نستبعد ذلك، كل شيء وارد".

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي يتوفر على أربعة عروض من أندية برازيلية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أندية "بوتافوغو، فلومينسي، فلامينغو، وبالميراس" أبدت اهتمامها بالتعاقد مع "صاروخ ماديرا" خلال نافذة الصيف المقبل.

وأشارت "ماركا" إلى أن هذه العروض الضخمة المنهالة على قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال تمثل فرصة لكريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، وخوض تحدٍ جديد في بلاد "السامبا".