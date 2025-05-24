الامارات | نابولي ينتزع لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع نابولي لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب 2-0 على ضيفه كالياري في الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز أقرب ملاحقيه إنتر ميلان 2-0 على مضيفه كومو.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.