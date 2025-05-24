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الامارات | نابولي ينتزع لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | نابولي ينتزع لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة 1/2
  • الامارات | نابولي ينتزع لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع نابولي لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب 2-0 على ضيفه كالياري في الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز أقرب ملاحقيه إنتر ميلان 2-0 على مضيفه كومو.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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