شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الزحف نحو المركز الرابع بالدورى أمام حرس الحدود.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا نظيره حرس الحدود على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بالدورى المصرى، فى مواجهة سهلة نسبيا على أبناء على ماهرالذين يسعون للفوز للإنقضاض على المركز الرابع تحسبا لتعثر البنك الأهلى أمام المصرى حيث يضع فريق سيراميكا الكونفدرالية الأفريقية هدفا له في الموسم المقبل ويمتلك حاليا 34 نقطة في المركز السادس، بينما اكتفى حرس الحدود بالمركز التاسع في جدول الدورى بعد ضمان البقاء في الدورى الممتاز في النسخة المقبلة.

واستقر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، على إعادة الثنائى محمود عبد الحفيظ زلاكة وإسلام عيسى للتشكيل الأساسى أمام حرس الحدود، واحتفظ على ماهر بالثنائى على دكة البدلاء أمام بتروجت التي خسرها الفريق بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، قبل أن يدفع بهما في المباراة لمحاولة إدراك التعادل.



وطالب على ماهر اللاعبين بغلق صفحة الهزيمة من بتروجت في كأس عاصمة مصر، والتركيز على تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة جمع النقاط لمحاولة خطف المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية في الموسم المقبل.