شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه لاتفيا بتصفيات كأس العالم لسيدات السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة 3x3 مع نظيره لاتفيا فى أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام التصفيات بأذربيجان يومى 24 و25 مايو الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع اذربيجان الدولة المستضيفة فى ثانى مباريات التصفيات.

كما سيخوض المنتخب الوطني، بطولة (1) WOMEN SERIES المقامة في أذربيجان أيضًا، خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجارى.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة أربعة لاعبات وهن كل من هالة شعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، نورهان فؤاد.