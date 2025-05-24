شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يطلب الرحيل عن الأهلى بشكل نهائى ويرفض الإعارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

طلب محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلى المُعار لنادي الصفاقسي التونسي الرحيل بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري ، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى ، وأكد اللاعب للإدارة الحمراء عبر وكيل أعماله إنه يرغب في حسم مستقبله بشكل نهائي والانتقال لأي نادً خارج مصر على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة ، موضحاً إنه يمتلك عروضاً من أندية خليجية سيرحل لإحداها بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي حول جميع التفاصيل خاصة وأن نادي الصفاقسي رفض فكرة تجديد استعارته أو شراؤه نهائياً.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.