شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبتروجت اليوم السبت فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مواجهات الزمالك أمام بتروجت في الدوري

تحمل هذه المواجهة رقم 29 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط منذ صعود بتروجت إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2006 – 2007 أما في الـ28 مواجهة سابقة فقد تغلب الزمالك على بتروجت في 15 مواجهة، وتعادل الزمالك مع بتروجت في 7 مواجهات فيما تكبد الزمالك الخسارة من بتروجت في 6 مواجهات فقط.

2_ موقف الزمالك وبتروجت فى جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد41 نقطة بعد فقدان فرصه فى التتويج باللقب وضياع آماله أيضاً فى المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر يدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز الثامن فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 26 نقطة،حيث يأمل لاعبى الفريق البترولى فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك،تكلل مسيرتهم المميزة فى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.



3_الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية 3_الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 3.40 مليون يورو.