شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن التاريخ اليوم أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، فى مباراة ينتظرها الفريق السماوي لتسطير التاريخ، بعد انجاز الوصول لنهائي الاميرة السمراء، لا سيما وانه من المقرر أن تقام مواجهة الاياب في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير لبيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط، مشددا علي ضرورة الاستمتاع بالمباراة، واظهار امكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.

وأكد يورتشيتش للاعبي بيراميدز أن الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد انجازا لكن تحقيق اللقب هو الهدف المطلوب، وحينها سيصبح بيراميدز في مكانة مختلفة بين كبار افريقيا.

كما حذر المدير الفني لاعبي الدفاع من سرعات لاعبي صن داونز وتنوع خطورتهم، حيث لديهم قدرة الإختراق باستخدم المهارات الفردية، او عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، او استخدام الكرات العرضية، وهو ما يجب علي مدافعي بيراميدز الحذر منه طوال شوطي المباراة من أجل الخروج بنتيجة تسهل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة.

وتتضاءل فرص مصطفي فتحي وفيستون ماييلي في اللحاق بالمباراة بسبب استمرار تأهيلهم، فيما اصبح رمضان صبحي جاهزا من الناحية الطبية، وضمت قائمة الفريق لتلك المباراة كلا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب، خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

علي الجانب الاخر، يسعي فريق صن داونز لاستغلال عامل الارض والجمهور في مباراة الذهاب وحسم اللقاء مبكرا لتسهيل المهمة في القاهرة، والتتويج بالاميرة السمراء علي ملعب الدفاع الجوي، ويرغب لاعبو صن داونز استغلال خبراتهم في لقاءات النهائيات الأفريقية امام بيراميدز لتحقيق اللقب.