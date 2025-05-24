الامارات | الشاذلي: الجزيرة اختياري الأول في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي الجزيرة، المغربي نسيم الشاذلي، أنه يرغب في الاستمرار مع «فخر أبوظبي» عقب نهاية الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه لم يتحدث معه أحد بشأن مستقبله عقب انتهاء إعارته من الوداد البيضاوي المغربي.

وقال الشاذلي لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بسعادة كبيرة بانضمامه إلى فريق الجزيرة خلال الموسم الحالي، مضيفاً: «انضمامي إلى فريق كبير مثل نادي الجزيرة يعد محطة مهمة في مسيرتي، وأنا سعيد جداً بخوضي هذه التجربة الرائعة».

وتابع: «عندما تلقيت عرض الانضمام إلى الجزيرة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وافقت على الفور، حيث إنه من الأندية الكبيرة التي تنافس دائماً على الألقاب، وهو ما يعد حافزاً لأي لاعب».

ورداً على سؤال حول ما ذكرته وسائل إعلام مغربية بأن ناديي الشارقة وشباب الأهلي يرغبان في التعاقد معه، قال: «ليس لدي علم بأي مفاوضات مع نادي الوداد للتعاقد معي بداية من الموسم المقبل. أنا سعيد جداً مع نادي الجزيرة، وأتمنى أن أستمره معه في الموسم المقبل».

وتابع: «أحرزت أول هدف مع الفريق في مرمى الوحدة، وهو ما أسعدني بشكل كبير، خصوصاً أن المباراة (ديربي) إلى جانب أن الهدف جاء بطريقة جميلة، وأتمنى أن يكون هذا الهدف بداية للتألق مع الفريق في الفترة المقبلة في حال استمراري مع النادي».

وبالنسبة إلى رأيه في حصيلة «فخر أبوظبي» خلال الموسم الجاري بحصوله على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال: «الفوز بلقب أمر مهم جداً، ولكن في الوقت نفسه لا يعد ذلك كافياً بالنسبة إلى فريق كبير مثل الجزيرة، إذ إن طموحاتنا هي المنافسة على جميع البطولات مثل الدوري والكأس».

وأشار نسيم الشاذلي إلى أن نادي الوداد لم يتحدث معه بشأن عودته للفريق للمشاركة على أقل تقدير في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، مبيناً أنه جاهز للاحتمالات كافة سواء بالاستمرار مع الجزيرة أو العودة إلى الوداد.

وكانت صحيفة «المنتخب» المغربية قد ذكرت أن الشاذلي غادر الوداد في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما دخل في خلافات متكررة مع المدرب رولاني موكوينا، بسبب عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات. في المقابل أعلن النادي إقالة المدرب الجنوب إفريقي في الأسبوع الماضي ليصبح الباب مفتوحاً أمام عودة اللاعب إلى ناديه السابق.

وأكدت الصحيفة أن ثلاثة أندية إماراتية أبدت رغبتها في ضم نسيم الشاذلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهي شباب الأهلي والشارقة، إلى جانب الجزيرة، الذي يضم اللاعب في صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب الوداد البيضاوي في المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية التي تضم العين الإماراتي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

نسيم الشاذلي:

. الجزيرة من الأندية الكبيرة التي تنافس دائماً على الألقاب، وهو ما يعد حافزاً لأي لاعب.