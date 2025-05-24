الامارات | العين يختتم الموسم المحلي بـ «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن فريق العين جماهيره قبل فتح ملف المشاركة التاريخية المرتقبة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً ثميناً خارج قواعده على مضيفه النصر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجّل التوغولي لابا كودجو الهدف الأول لـ«الزعيم» في الدقيقة 15 من علامة الجزاء، بعد أن تحصّل عليها بنفسه إثر تعرضه لعرقلة واضحة داخل المنطقة.

ولم ينتظر العين طويلاً لإضافة الهدف الثاني، حيث تمكن أليخاندرو كاكو من تعزيز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، مستفيداً من تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، وضعته في مواجهة المرمى.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 44 نقطة، في المركز الخامس بجدول الترتيب، ليودّع جماهيره بأداء مقنع ونتيجة إيجابية، قبل التفرغ للاستعداد للاستحقاق العالمي الكبير، المتمثل في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وشكّلت المواجهة محطة وداعية لعدد من اللاعبين في صفوف العين، من المواطنين والأجانب والمقيمين، في ظل التوجه الإداري لإجراء تغييرات استعداداً للموسم الجديد.

وظهر «الزعيم» بأداء منظم وتماسك واضح تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، ما يعكس تطوراً لافتاً في مستوى الفريق بعد موسم شهد العديد من التقلبات. ويأمل أنصار العين أن يكون هذا الانتصار بمثابة دفعة معنوية قوية للفريق، وهو يفتح صفحة جديدة على الساحة الدولية، في واحدة من أبرز محطات تاريخه الكروي.

في المقابل، بقي النصر سادساً برصيد 38 نقطة، وفشل في إنهاء موسمه بانتصار معنوي، رغم محاولاته المتكررة لتقليص الفارق، إلا أن الصلابة الدفاعية للعين حالت دون ذلك.