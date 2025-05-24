الامارات | «سيمبول أوف أونر» يطلب لقب «ساندي لين ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد الجواد «سيمبول أوف أونر»، المتوج بشعار «غودولفين» الأسبوع الماضي، بلقب سباق «كارنارفون ستيكس»، لقب «ساندي لين ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» الذي يقام اليوم على مضمار «هايدوك بارك» الإنجليزي العريق، لمسافة (1200 متر عشبي).

وعلق المدرب شارلي آبلبي على حظوظ «سيمبول أوف أونر» في مضمار «هايدوك بارك» بقوله في تصريحات صحافية: «قدّم (سيمبول أوف أونر) أداءً جيداً في سباق (كارنارفون)، وخرج من السباق بحالة ممتازة، ويمثل سباق اليوم إحدى الفرص القليلة المتاحة لمنافسة أقرانه من خيول السرعة، وهو يتمتع حالياً بثقة عالية».