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الامارات | الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية

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لوزان - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية 1/2
  • الامارات | الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الملاكمة العالمية عضوية اتحاد الإمارات للملاكمة ضمن قائمة ضمت 17 اتحاداً وطنياً جديداً، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 106 دول حول العالم.

ويأتي انضمام الإمارات تأكيداً لالتزامها بتعزيز حضورها في الساحة الدولية للملاكمة، والمشاركة في البطولات العالمية.

وتخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في من الرابع إلى 14 سبتمبر 2025.

وتُعدّ هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة الملاكمة وتأسست في أبريل 2023، بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي.

وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الوطنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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