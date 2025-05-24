الامارات | نادي الفجيرة للفنون القتالية يحصد جائزة «صناعة الرياضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة صناعة الرياضة في الشرق الأوسط عن فئة أفضل حدث رياضي لعام 2024، تقديراً للنجاح اللافت الذي حققته النسخة الـ11 من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي استقطبت أكثر من 2000 رياضي من مختلف دول العالم.

وكانت أبوظبي قد استضافت مؤخراً حفل توزيع الجوائز، بحضور رفيع من قيادات القطاع الرياضي وصنّاع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحظى الجائزة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ما يعكس التكامل المؤسسي في دعم وتكريم التميّز في صناعة الرياضة بالمنطقة.

وتنافست على الجائزة أحداثٌ عالمية مهمة، مثل بطولة «دي بي العالمية»، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي، ما يؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بين كبار منظّمي الفعاليات الرياضية الكبرى في المنطقة، ويعكس حجم التقدير الدولي الذي تحظى به إمارة الفجيرة في مجال صناعة وتنظيم الرياضة.

من جانبه، أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوالشاويش، أن هذا التتويج يشكل محطة فخر للنادي ولكل فريق العمل القائم على البطولة.