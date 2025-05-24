الامارات | دبي تستضيف ملحق تصفيات كأس العالم للرجبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للرجبي، عن استضافة دبي ملحق التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي لفئة 15 لاعباً، المقررة في أستراليا عام 2027، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، على ملعب «ذا سيفنز» في دبي.

جاء الإعلان عن استضافة الإمارات التصفيات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد في لندن، أول من أمس.

يُذكر أن منتخب الإمارات سيشارك في التصفيات الآسيوية خلال الشهر المقبل، حيث يخوض ثلاث مباريات أمام كل من هونغ كونغ وجمهورية كوريا وسريلانكا.

وتُقام المباراة الأولى أمام هونغ كونغ في دبي، تليها مواجهة كوريا في مدينة إنشيون، وتختتم المنافسات بلقاء سريلانكا على أرضها.

وسيتأهل بطل هذه التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق دبي.

وفي إطار التحضيرات للتصفيات، غادرت بعثة المنتخب الوطني لفئة 15 لاعباً إلى نيروبي، أول من أمس، لخوض مباراة ودية أمام منتخب كينيا، ضمن خطة الإعداد للمنافسات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الرجبي محمد سلطان الزعابي، في بيان صحافي أن اختيار الاتحاد الدولي للعبة مدينة دبي تأكيد على النجاحات السابقة في استضافة الأحداث الكبيرة في عالم الرجبي، منها سباعيات طيران الإمارات والبطولات الإقليمية والعربية، وملحق تصفيات كأس العالم في فرنسا 2023، وهي التصفيات التي أقيمت في نوفمبر 2022 بدبي.

وأضاف الزعابي: «هناك ملحقان لتصفيات كأس العالم، حيث تأهل حتى الآن 12 منتخباً للمونديال، وهي أفضل 12 منتخباً طبقاً للتصنيف الدولي، وسيتأهل أربعة منتخبات من بطولة أوروبا للرغبي، وثلاثة منتخبات من بطولة أميركا الجنوبية، وأول آسيا، وأول إفريقيا، وأول الباسيفيك، كما سيتأهل أول التصفيات التي ستقام في دبي، وتجمع ثاني آسيا وثاني إفريقيا، وخامس أوروبا وثاني أميركا الشمالية، بينما سيتأهل أول التصفيات بين أميركا والباسيفيك».