اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بتروجيت - الزمالك 21:00

البنك الأهلي - المصري 21:00

ريال مديد - ريال سوسييداد 18:15

ليغانيس - بلد الوليد 20:30

بولونيا - جنوى 20:00

ميلان - مونزا 22:45

دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - العروبة 18:10

بني ياس - كلباء 20:00

نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز - بيراميدز 17:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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