الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
بتروجيت - الزمالك 21:00
البنك الأهلي - المصري 21:00
ريال مديد - ريال سوسييداد 18:15
ليغانيس - بلد الوليد 20:30
بولونيا - جنوى 20:00
ميلان - مونزا 22:45
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - العروبة 18:10
بني ياس - كلباء 20:00
نهائي دوري أبطال إفريقيا
صن داونز - بيراميدز 17:00
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