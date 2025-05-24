شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدزضد ماميلودي صن دوانز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن النهائى المرتقب..

1_ حكم مباراة بيراميدز وصن داونز

يدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

2_مشوار بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي: فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.

3_ تاريخ بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة السابعة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 6 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات.

4_ بيراميدز خامس فريق مصري فى النهائى الافريقى

يخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.





لن تعد مواجهة بيراميدز مع نظيره صن داونز هي الأولى بل الثالثة ولكن يواجه لاعبو المدرب كرونوسلاف يورشيتش عقدة أمام الفريق الجنوب أفريقي؛ إذ لم ينجحوا في الفوز عليه. وسبق والتقى الفريقان بدور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا؛ إذ فاز صن داونز بهدف نظيف في مباراة وتعادل سلبيًا في الثانية.

5_ مواجهات بيراميدز وصن داونز