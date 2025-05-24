شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق ورش العمل باتحاد الكرة لمناقشة تطوير مسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم ورش عمل مسئولي قطاعات الناشئين اليوم السبت، وتستمر غدا الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأفكار وعرض التوصيات الخاصة بكل مسابقة، قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد بحضور رؤساء قطاعات الناشئين للأندية أو ممثل عن القطاع ومعه مقترح مكتوب برؤية كل ناد.

تهدف ورش العمل إلى تفاهم مشترك بين جميع عناصر اللعبة لتطوير مسابقات الناشئين، واعادة هيكلة مسابقات الناشئين والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأندية والمنتخبات، وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات.

كما يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن يكون جميع عناصر اللعبة شركاء في التطوير، وأبرزهم مسؤولو المسابقات في الاتحاد والفروع، مديرو ومدربو قطاعات الناشئين بالأندية، لجان التطوير الفني والخبراء، الإداريون والمنسقون الفنيون، وممثلو لجان الحكام.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن ورش العمل تستهدف أيضا إنشاء مسودة دليل فني وتنظيمي لمسابقات الناشئين، نماذج معدلة للبطولات حسب الفئات، مقترحات لتعديل اللوائح الحالية وكذلك توصيات فنية ترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد.

شدد الدكتور مصطفى عزام على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى عبر ورشة العمل إلى تحليل واقع مسابقات الناشئين الحالية وتحدياتها، تصميم مسابقات تخدم تطور الأداء الفردي والجماعي للاعبين، وتوحيد أنظمة الفئات العمرية وتكييفها مع المراحل التدريب.