شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة البطولة فى دوري nile قبل مباريات الجولة الثامنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم فى دوري نايل بإقامة ثلاثة مباريات تجمع البنك الاهلى مع المصري البورسعيدى وبتروجت مع الزمالك وسيراميكا مع حرس الحدود ، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة يوم 28 مايو، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ، في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ترتيب مجموعة البطولة قبل الجولة الثامنة من دوري نايل

الأهلي 55 نقطة

بيراميدز 53 نقطة

الزمالك 41 نقطة

البنك الأهلي 37 نقطة

المصري 36 نقطة

سيراميكا 34 نقطة

فاركو 31 نقطة

بتروجيت 26 نقطة

حرس الحدود 23 نقطة