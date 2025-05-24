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صفعة قانونية لبيراميدز.. المحكمة الرياضية ترفض الاستعجال في شكوى خصم نقاط الأهلي

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صفعة قانونية لبيراميدز.. المحكمة الرياضية ترفض الاستعجال في شكوى خصم نقاط الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطور جديد في أزمة نادي بيراميدز بشأن خصم النقاط من الأهلي، حيث رفضت المحكمة الدولية طلب النادي النظر في شكواه بشكل عاجل واستثنائي.

وكان بيراميدز قد تقدّم بتظلم للمطالبة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي، على خلفية عدم حضوره مباراة القمة أمام الزمالك في . غير أن المحكمة قررت رفض النظر في التظلم بالإجراءات السريعة، وأعلنت أنها ستناقشه ضمن الإجراءات القانونية العادية.

جاء ذلك خلال تصريحات فايق في برنامجه على قناة "إم بي سي مصر 2"، حيث أشار إلى أن المحكمة لم تجد مبررًا لاتخاذ مسار استثنائي في القضية.

 

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