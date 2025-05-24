شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز تحديا قويا عندما يواجه فريق صن داونز عصر اليوم السبت، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

واستطاع الفريقين أن يتفوقا على كل منافسيهم في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، وصولًا إلى المباراة النهائية، بحثًا عن نجمة أفريقية أولى لبيراميدز أو ثانية لمنافسه صنداونز.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

يحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.