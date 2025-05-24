شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تتنافس على الضلع الرابع بالمربع الذهبى قبل نهاية الدوري بجولتين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الملامح النهائية لجدول ترتيب مسابقة الدوري في الظهور، مع دخول قطار المسابقة آخر محطتين من عمر البطولة، حيث اقترب الأهلي من حسم اللقب رغم المنافسة الشرسة مع بيراميدز، كما استقر نادي الزمالك في المركز الثالث، وما زال الصراع محتدما على الضلع الرابع في المربع الذهبي بين 4 فرق.

البنك الأهلي

يسيطر البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى حالياً على المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام، المصري منافسه المباشر، وبتروجت، وحال فوز البنك الأهلي باللقاء القادم أمام المصري يرفع رصيده إلى 40 نقطة ويحسم المركز الرابع بشكل رسمي.

المصري

يحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، ويخوض آخر جولتين في المسابقة أمام، البنك الأهلي ثم حرس الحدود، وحال فوز المصري في آخر مباراتين يمكنه حسم المركز الرابع أيضاً، غير أن المصري يواجه في الوقت الحالي تحديات صعبة بعد تغيير المدير الفني أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، وتعيين ميمي عبد الرازق، وكذلك استقالة رئيس النادي.

سيراميكا

تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، يتواجد سيراميكا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويحتاج سيراميكا للفوز في آخر جولتين أمام حرس الحدود وبيراميدز، مع انتظار تعثر المصري والبنك الأهلي.

فاركو

رغم صعوبة فرصته، إلا أن فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، ما زالت لديه فرصة لإنهاء الموسم في المركز الرابع، ويحتل الفريق البرتقالي حالياً المركز السابع برصيد 32 نقطة وحال فوزه في آخر جولتين أمام الأهلي والزمالك يمكنه رفع رصيده إلى 38 نقطة، وسيكون بحاجة إلى هزيمة كل من، البنك الأهلي والمصري وسيراميكا في آخر جولتين.