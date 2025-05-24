شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يسحق إنبى بخمسة أهداف فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 24 مايو 2013 ألحق الأهلى بنظيره إنبى أكبر خسارة فى تاريخ مواجهات الناديين بالدوري المصري حينما فاز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.