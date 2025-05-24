شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب المحكمة الرياضية لاستبعاد الشق المستعجل بشكوى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تطور جديد ضمن أزمة مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، حصل ”الخليج 365” على وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) تفيد بأن النادي الأهلي المصري تقدّم باعتراض رسمي على تعيين محكم فرد في شكوى بيراميدز، مطالبًا بتشكيل لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء للنظر في القضية المقدمة من نادي بيراميدز.

الأهلي أعلن اعتراضه الواضح على تسريع الإجراءات، مما دفع المحكمة لإصدار قرارها بعدم تطبيق أي إجراءات مستعجلة بشأن الملف، استنادًا إلى القواعد المعمول بها، وتحديدًا المادة R52 (4)، مما يعني أن القضية ستأخذ وقتها الكامل في الدراسة ولن يتم حسمها بشكل فوري.

ومن المنتظر أن تُحسم بعض الترتيبات الإجرائية قبل 27 مايو 2025، وهو الموعد النهائي أمام الأطراف للرد بشأن تحمل التكاليف المادية.

وبحسب الوثيقة، فتم التوافق على السير في القضية باللغة الإنجليزية، ورفض مطالب بيراميدز بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة.

يذكر أن هناك ترقبا كبيرا يحيط بالقضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي، خاصة في ظل تأكيد المحكمة على المسار العادي للإجراءات دون استعجال، ما يُبقي نتائج مباراة القمة كما هي في الوقت الراهن.