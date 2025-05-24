شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم فى دوري nile بإقامة ثلاثة مباريات تجمع البنك الاهلى مع المصري البورسعيدى وبتروجت مع الزمالك وسيراميكا مع حرس الحدود ، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو بالجولة التاسعة والأخيرة سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى & المصري..8 مساء

بتروجت & الزمالك..8 مساء

سيراميكا & حرس الحدود..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى& الجونة..8 مساء

إنبى & زد إف سى..8 مساء

مودرن سبورت & الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش & غزل المحلة..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.