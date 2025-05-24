جائزة موناكو الكبرى: لوكلير يسيطر على فترتي التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - Monte Carlo (موناكو) : سيطر شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري على فترتي التجارب الحرة الجمعة لسباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتفوق البطل المحلي على متصدر الترتيب العام الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين)، وزميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات (فيراري)، بفارق 38 و105 أجزاء من الألف من الثانية على التوالي في الفترة الثانية بعدما سجل أسرع لفة بزمن دقيقة و11.355 ثانية.

وبعد أسبوع من تجارب وتصفيات صعبة للغاية في إيمولا الإيطالية، أظهر لوكلير سرعة لافتة بعدما تصدر الفترة الأولى في وقت سابق ثم الثانية.

ويحاول لوكير الذي فاز للمرة الأولى في مسيرته بسباق بلاده العام الماضي، انتزاع المركز الأول للمرة الرابعة في موناكو.

وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين في المركز الرابع، متقدما على مفاجأتي فريق آر بي، النيوزيلندي ليام لاوسون والفرنسي إسحاق حجار.

وأكمل قائمة العشرة الأوائل الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، التايلاندي ألسكندر ألبون (وليامس)، الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس)، وبطل العالم أربع مرات على التوالي الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول).

وشهدت الحصة الثانية رفع العلم الأحمر مرتين.