شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم: التركيز سلاح بيراميدز أمام صن داونز.. ونعانى من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعتصم سالم، نائب المدير الرياضى بنادى بيراميدز، أن تركيز اللاعبين هو سلاح لاعبى الفريق السماوى أمام صن داونز غدا في ذهاب نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح المعتصم سالم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج سوبر ليج مع إسلام سامى قائلا: " فريق بيراميدز يعانى من إصابات عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم مصطفى فتحى، ولكن الجهاز الفني قادر على التغلب على هذه الأمور بسبب قوة جميع اللاعبين".

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا، وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.