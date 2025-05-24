شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل والان مع تفاصيل الخبر

فى تطوّر مفاجئ قال مصادر لـ"الخليج 365" أن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رفضت الشق المستعجل في طعن نادي بيراميدز، المتعلق بأزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى الزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري.

بيراميدز كان قد تقدم بطعن عاجل ضد قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لكن المحكمة قالت كلمتها، ورفضت التدخل السريع أو إصدار قرار مستعجل بشأن الأزمة، ما يعنى أن القضية ستأخذ وقتها الكامل في الدراسة والفصل النهائي.

وكان بيراميدز يأمل في خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي وإعادة ترتيب جدول الدوري، لكن برفض الشق المستعجل، كل شيء يبقى كما هو عليه حتى إشعار آخر.