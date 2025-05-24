شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبات الأهلى بالتتويج بكأس مصر للكرة النسائية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى فى تحقيق أول ألقابه فى الكرة النسائية، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.

أحرزت أشرقت عادل هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 107 من الشوط الإضافى الثانى بعد تمريرة رائعة من لولو ناصر، لتنفرد أشرقت وتضع الكرة في شباك وادى دجلة لتعلن لتقدم الأهلى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى فى بطولة دورى الكرة النسائية التى شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.



احتفال لاعبات الأهلى



الأهلى بطل كأس مصر للكرة النسائية



تتويج الاهلى



جانب من الاحتفال



رفع كأس مصر