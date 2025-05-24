شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف سبب التراجع عن تعيين حسام البدرى مدربا للمنتخب فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب، كواليس اختياره مدربا للمنتخب.

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان منافسات كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل في قطر.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "جلسنا يوم الأربعاء لاختيار جهاز لهذا المنتخب، واقترحنا أكثر من اسم، ومدربين كبار، وكان من ضمنهم طلعت يوسف، وحسام البدري والعديد من الأسماء الأخرى".

وتابع: "ليس من الكياسة أن نتعاقد مع مدرب من الكبار لمدة شهرين، (بمدة البطولة 18 يوما)، هذا لا يصح".

وأكمل: "كما من الصعب على المدربين قبول ذلك، واللجنة اقترحت أن أتولى أنا هذا المنصب بواقع خبراتي وتجاربي السابقة، وتم عرض الأمر على هاني أبو ريدة وتمت الموافقة على الأمر".

وذكر: "قبلنا التواجد في اللجنة الفنية لـ سببين، أولهما لرد جميل بلدنا التي خدمتنا، ثانيا علاقتنا القوية بـ هاني أبو ريدة".

واختتم: "المقابل المادي الذي نحصل عليه هو بدل انتقال فقط، وهاني أبو ريدة قالنا انتوا حقكم تاخدوا أكثر من كده ولكننا أخبرناه أن هدفنا غير ذلك".