شكرا لقرائتكم خبر عن مادسن: كأس الكؤوس الإفريقية تتويج لموسم كبير لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب ستيفان مادسن، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية ‏على حساب الزمالك في المباراة النهائية للبطولة‎.‎

وأوضح مادسن أن التتويج بالكأس له طعم مختلف بعد غيابه عن النادي لعدة سنوات، خاصة أنه جاء مع حصول الفريق على خمس بطولات هذا الموسم.

وأضاف: الفريق بذل جهدًا كبيرًا طوال الموسم ونجح فى تحقيق السداسية التاريخية، خاصة ‏أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز في جميع البطولات هذا الموسم‎.‎

وأكمل: الفوز بالسداسية هذا الموسم جاء عن جدارة واستحقاق، بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل ‏سبل النجاح والاستقرار للفريق‎.‎

وشدد مادسن على أن الأهلي كان يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير‎.