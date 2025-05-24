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مادسن: كأس الكؤوس الإفريقية تتويج لموسم كبير لرجال اليد

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مادسن: كأس الكؤوس الإفريقية تتويج لموسم كبير لرجال اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهد

الجمعة، 23 مايو 2025 10:40 م

أعرب ستيفان مادسن، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية ‏على حساب الزمالك في المباراة النهائية للبطولة‎.‎

وأوضح مادسن أن التتويج بالكأس له طعم مختلف بعد غيابه عن النادي لعدة سنوات، خاصة أنه جاء مع حصول الفريق على خمس بطولات هذا الموسم.

وأضاف: الفريق بذل جهدًا كبيرًا طوال الموسم ونجح فى تحقيق السداسية التاريخية، خاصة ‏أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز في جميع البطولات هذا الموسم‎.‎

وأكمل: الفوز بالسداسية هذا الموسم جاء عن جدارة واستحقاق، بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل ‏سبل النجاح والاستقرار للفريق‎.‎

وشدد مادسن على أن الأهلي كان يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير‎.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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