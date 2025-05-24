شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فيصل: كأس الكؤوس هديتنا لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أهدي عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس إلى جماهير الأهلي، التي أكد أنها تستحق الاحتفال بموسم استثنائي للغاية، شهد العديد من النجاحات.

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز بالبطولة على حساب الزمالك، ليؤكد أن التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي قبل عدة أيام كان مستحقًّا وعن جدارة ويعكس هيمنة الفريق على البطولات.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وأن الجميع داخل النادي على قلب رجل واحد من أجل حصد البطولات وكتابة التاريخ باستمرار.

وشدد على أن الجيل الحالي كان يستحق أن يقدم موسمًا رائعًا للغاية، حصل خلاله على العديد من البطولات في ظروف صعبة للغاية.