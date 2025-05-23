بطولة إسبانيا: البرازيلي رونالدو يبيع حصته في بلد الوليد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قرر أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو لويز نازاريو دي ليما بيع حصته في نادي بلد الوليد، متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم والهابط إلى المستوى الثاني، إلى شركة استثمارية من أميركا الشمالية وفقا لما أعلنه النادي.

وقال النادي في بيان "رئيس مجلس الإدارة والمساهم الأكبر في نادي بلد الوليد، رونالدو لويز نازاريو دي ليما، يعلن عن توقيع اتفاقية لنقل الحصة الأكبر من أسهم النادي إلى مجموعة استثمارية من أميركا الشمالية، مدعومة ماليا من صندوق أوروبي".

وأوضح النادي الذي هبط مؤخرا من دوري الدرجة الأولى الإسباني (الليغا) بعد موسم كارثي، أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب، وأن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

وكانت جماهير النادي صعّدت احتجاجاتها ضد رونالدو في الأسابيع الأخيرة، مطالبة إياه بـ"الرحيل"، بعدما خسر الفريق 29 من أصل 37 مباراة في الدوري هذا الموسم.

يُذكر أن رونالدو المتوج بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، اشترى 51% من أسهم بلد الوليد في أيلول/سبتمبر 2018.

وفي عام 2022 حاول رونالدو تحديث شعار النادي، لكنه اضطر في عام 2024 إلى التراجع عن هذا القرار وإعادة الشعار القديم بعد معارضة جماهيرية واسعة.