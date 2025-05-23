دورة جنيف: ديوكوفيتش يبلغ النهائي ويقترب من لقبه الـ100

الرياص - اسماء السيد - جنيف : اقترب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سادسا عالميا من تحقيق لقبه المئة في منافسات رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري 6 4 و6 7 (6/8) و6 1، ليبلغ نهائي دورة جنيف لكرة المضرب (250 نقطة) على الملاعب الترابية الجمعة.

ويشارك ديوكوفيتش (38 عاما) المتوّج بـ24 لقبا في الغراند سلام، في هذه الدورة السويسرية استعدادا لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

قال الصربي "كانت أصعب مباراة لي في الدورة حتى الآن، ثلاث مجموعات. في المجموعة الثانية كان متقدمًا بكسر إرسال، وتمكنت من العودة إلى شوط كسر التعادل، وحصلت على نقطة حسم، لكنني شعرت ببعض التوتر هناك. أنا سعيد جدا بالطريقة التي استعدت بها توازني في المجموعة الثالثة ولعبت أفضل مجموعة لي في الدورة".

وسيسعى ديوكوفيتش في النهائي السبت إلى تحقيق أول لقب له منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي، عندما يواجه البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على النمسوي سيباستيان أوفنر الصاعد من التصفيات 6 3 و6 4.

ويطمح الصربي إلى أن يصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يصل إلى 100 لقب في منافسات (ايه تي بي) بعد الأميركي جيمي كونرز والسويسري روجيه فيدرر.

ويخوض "دجوكو" أول دورة له منذ انفصاله عن مدربه ومنافسه السابق البريطاني أندي موراي، وكان قد خسر مباراتيه السابقتين على الملاعب الترابية هذا الموسم قبل أن يظهر تحسنا ملحوظا هذا الأسبوع، في إشارة إلى استعادته مستواه قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الأحد.