شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة طبية وراء انضمام عبد الله السعيد لقائمة الزمالك فى مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي بنادى الزمالك، الضوء الاخضر للجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول لقائمة مباراة بتروجت المقرر لها غداً السبت في مسابقة الدوري.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على ضم عبد الله السعيد لقائمة مباراة بتروجت التي ستقام فى الثامنة مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي، بعد التأكد من إمكانية مشاركة اللاعب، علي أن يكون مشاركته وفقاً لرؤية الجهاز الفني سواء بالدفع به اساسياً أو كبديل في اللقاء.

وكان عبد الله السعيد يعاني من آلام أسفل الظهر، أدت لغيابه عن معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية، وواصل اللاعب التأهيل من أجل الجاهزية للمشاركة مع فريقه.

وكانت لجنة التخطيط بنادى الزمالك قدمت العرض الأخير لـ عبد الله السعيد، وذلك بعد تعقد الملف خلال الساعات الماضية لتمسك اللاعب بطلباته المادية وعدم موافقته على بعض بنود العقد الجديد.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التخطيط أن الباب لم يغلق في وجه عبد الله السعيد، رغم وجود بعض الخلافات، موضحاً أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون رد اللاعب على العرض الأخير الذى قُدم له خلال الساعات الماضية من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التى يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الساعات الماضية.