شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص لثلاثي اليد بالأهلي بعد نهاية مشوارهم مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل تتويج رجال الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية تكريم الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني للفريق، وثنائي الفريق أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل.

جاء تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموه مع الأهلي بعد نهاية مشوارهم مع الفريق.

وحرصت الجماهير المتواجدة في صالة الأمير عبد الله الفيصل على تشجيع الثلاثي الذي نجح مع الفريق في تحقيق الفوز بـ٦ بطولات هذا الموسم في إنجاز تاريخي على الصعيدين المحلي والقاري.

وتوج الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وأضاف الأهلي لقبًا جديدًا هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم «سوبر جلوب»، والفوز ببطولة إفريقيا، ودوري المحترفين، وكأس مصر، والسوبر المحلي، والسوبر الإفريقي.