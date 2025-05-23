شكرا لقرائتكم خبر عن مباراه بيراميدز وصن داونز .. مايلى يقود هجوم السماوى في نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب الكونفولى فيستون مايلى مهاجم فريق بيراميدز من التواجد في التشكيل الاساسى لمواجهة غدا أمام صن داونز الجنوب أفريقى عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية.

وتأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من جاهزية الكونغولى فيستون ماييلي مهاجم الفريق، استعدادًا لمواجهة صن داونر، في الرابعة من مساء غدً السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

وخضع ماييلى لبرنامج تأهيلى مكثف فى الفترة الأخيرة، من أجل تجهيزه لمواجهة صن داونز فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا، حيث خرج فيستون ماييلي من قائمة فريقه فى مواجهة بتروجت بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة حينها.

وأصبح اللاعب جاهزًا لتدعيم هجوم فريقه فى المواجهة الصعبة والمصيرية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يبحث بيراميدز عن التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

وأختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد، الذي تقام عليه المباراة، وخاض بيراميدز أول تدريباته فى جنوب أفريقيا أمس الخميس، على ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول مساء الأربعاء إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.