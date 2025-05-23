شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: الأهلي اعتاد على التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي زين، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الاهلي إن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، جاء بمثابة خطوة مهمة في ختام الموسم الذي شهد نجاحات عديدة لقطاع كرة اليد.

وأضاف زين: الأهلي اعتاد دائمًا أن يكون الأول، وأن يسعد جماهيره، وهو ما تحقق اليوم بعد الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وأوضح لاعب الأهلي أن الجيل الحالي نجح في حصد كل البطولات التي شارك بها الفريق، لافتًا إلى أن تحقيق العلامة الكاملة جاء نتيجة للجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون طوال الموسم.

وأشاد بجهود الجهاز الفني الذي وثق في قدرات الجميع، بالإضافة إلى التأكيد على هوية الأهلي وروح الفانلة الحمراء التي كانت دافعًا وراء نجاحات الموسم بشكل كامل.