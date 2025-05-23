شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فيصل أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والزمالك بنهائي الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز عبد الرحمن فيصل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.

قدم لاعبو الأهلي مباراة قوية، ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة 31/ 28، والتتويج باللقب الخامس في تاريخ النادي.

وكان فريق رجال الأهلي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 36/ 23، وتفوق الزمالك في نصف النهائي على الترجي التونسي بنتيجة 30- 22.

جاء تتويج الأهلي بكأس الكؤوس الأفريقية، ليؤكد هيمنة الفريق محليًّا وقاريًّا، وتواجده المميز عالميًّا، بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم «سوبر جلوب»، والفوز ببطولة إفريقيا، ودوري المحترفين، وكأس مصر، والسوبر المحلي، والسوبر الأفريقي.