حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 – 5 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 – 5 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، أوسكار رويز يفاضل بين بسيونى ومحمد معروف لإدارة نهائى كأس مصر

أوسكار رويز يفاضل بين بسيونى ومحمد معروف لإدارة نهائى كأس مصر

تُفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز ، بين الثنائى محمود بسيوني ومحمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تصريحات للمركز الاعلامي ، أن النادي تلقى تأكيداً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

أيمن الرمادى مدرب الزمالك يعلن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة

قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز مهمة جداً للفريق، وتُعد بمثابة إعداد جيد لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة صن داونز فى ذهاب نهائى دورى الأبطال غدا

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعرف على مستجدات عودة المعارين للأهلي خلال ميركاتو الصيف

مع إقتراب الموسم الكروي المصري من نهايته، يترقب اللاعبين المُعارين من الأهلي للأندية المختلفة موقفهم النهائي من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء في رحلة الإعارة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودتهم.

مصطفى الشهدى يدير مباراة الزمالك وبتروجت بدورى نايل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الأولى "مجموعة البطولة" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بقيادة الحكم مصطفى الشهدى.

الأهلي يهزم الزمالك 31-28 ويتوج بلقب الكؤوس الأفريقية لليد

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بالفوز علي الزمالك بنتيجة 31-28 في النسخة رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي علي صالة الأمير عبد الله الفيصل .