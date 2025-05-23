شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى يدير مباراة الزمالك وبتروجت بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت ضمن الجولة الثامنة من عمر المجموعة الأولى "مجموعة البطولة" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بقيادة الحكم مصطفى الشهدى.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

وأنهى ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة بتروجت المقرر لها فى الثامنة مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدورى المصرى الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

واهتم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أيمن الرمادى على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع ألفيديو الخاصة بمباريات بتروجت لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحوإذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويسعى الزمالك لتحقيق ألفوز لتحسين موقفه فى جدول الدورى، حيث يحتل ألفريق المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مقابل احتلال بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ويقام الدورى هذا الموسم بنظام استثائى من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم ألفرق فى الدور الثانى لمجموعتى هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق فى كل منهما حسب ترتيبهما.