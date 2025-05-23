رولان غاروس: سينر يتوقع "أجواء مختلفة" وألكاراس يشيد بـ"الندية الجميلة"

الرياص - اسماء السيد - باريس : يتوقّع الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، "أجواء مختلفة" في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات، في حين يشيد الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب بـ"الندية الجميلة" مع منافسه.

عاد سينر إلى المنافسات هذا الشهر أمام جماهيره في دورة روما حيث خسر النهائي أمام ألكاراس.

ويخوض سينر (23 عاما) أولى مبارياته في رولان غاروس الأحد أمام الفرنسي أرتور رينديركنيش المصنف 72 عالميا.

وقال سينر للصحافيين الجمعة "بالتأكيد ستكون الأجواء مختلفة. أعلم ذلك. لكن لا أعتقد أن الجمهور لديه شيء ضدي، أليس كذلك؟ من الطبيعي أن يدعموا اللاعبين المحليين الذين ينتمون إلى هنا".

وأضاف "الأمر عينه يحدث عندما ألعب ضد لاعبين أميركيين في بطولة أميركا المفتوحة. هذا أمر طبيعي. لقد حصلت على أجواء رائعة في روما لأنني إيطالي".

وتابع "من الطبيعي أن يحصل اللاعب الذي يلعب في مدينته أو بلده على دعم أكبر. أنا أعلم ذلك. في العام الماضي لعبت أيضا ضد بعض اللاعبين الفرنسيين هنا، لذا لدي فكرة عمّا يمكن توقعه".

ولم يلعب سينر أي مباراة قبل روما منذ أن دافع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة نهاية كانون الثاني/يناير.

كان خضع لعقوبة إيقاف بسبب تعاطي منشطات، بعد أن ثبت وجود آثار لمادة "كلوستيبول" في عينتين خلال آذار/مارس من العام الماضي، وهي حالة قالت السلطات إنها نتيجة تلوث غير مقصود.

ويشارك سينر للمرة السادسة في رولان غاروس وكان أفضل إنجاز له العام الماضي بوصوله إلى نصف النهائي قبل أن يخسر في مباراة من خمس مجموعات أمام ألكاراس.

قال "بالتأكيد كان أمرا رائعا أن أعود بعد ثلاثة أشهر وأصل إلى النهائي. كان أول نهائي كبير لي على الملاعب الترابية، وهذا لا يجب التقليل منه لأننا عملنا بجد من أجل ذلك. شعور رائع أن أكون جزءا من هذا النهائي".

وأضاف "نأمل أن نكون في الوقت المناسب لإجراء بعض التعديلات هنا. لا توجد معجزات. أحتاج إلى بعض الوقت. المباريات تختلف عن التدريبات".

بدوره، أعرب ألكاراس عن سعادته بـ"الندية الجميلة" التي تجمعه بسينر.

قال "أعتقد أن وجود مواجهات بين لاعبين يُثيرون حماسة الجماهير هو أمر رائع لعشّاق كرة المضرب".

وتابع المتوج بأربع بطولات كبرى "الندية بيني وبين يانيك جميلة جدا، مشيرا إلى أنه "من دون مقارنتها بندّيات الأساطير مثل (السويدي بيورن) بورغ (الأميركي جون) ماكنرو، (الإسباني) رافا (نادال) (السويسري روجيه) فيدرر، أو نادال و(الصربي نوفاك) ديوكوفيتش ضمن الثلاثة الكبار، إلا أنني أشعر بأن الناس ينتظرون دائما بفارغ الصبر كل مرة أواجه فيها يانيك".

وتابع ابن الـ22 عاما "دائما ما تكون المباريات بيننا على أعلى مستوى. وأعتقد أنه حتى من لا يحب كرة المضرب كثيرا، لا ينبغي أن يفوّت هذه المواجهات، فهي تشبه إلى حد ما ما كان يمثّله نادال للعديد من الجماهير".