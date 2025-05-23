شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى الصدارة.. ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الثامنة من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2024-2025" إثارته حتى الجولة الاخيرة فى ظل الصراع الشرس بين الأهلي وبيراميدز على خطف اللقب الاستثنائي

تبدأ غداً منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم فى دوري نايل بإقامة ثلاثة مباريات تجمع البنك الاهلى مع المصري البورسعيدى وبتروجت مع الزمالك وسيراميكا مع حرس الحدود ، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 53 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ويتجه الصراع نحو الجولة الأخيرة يوم 28 مايو، حيث يواجه الأهلي فريق فاركو، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا ، في مباراتين ستحددان بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ترتيب مجموعة البطولة قبل الجولة الثامنة من دوري نايل

الأهلي 55 نقطة

بيراميدز 53 نقطة

الزمالك 41 نقطة

البنك الأهلي 37 نقطة

المصري 36 نقطة

سيراميكا 34 نقطة

فاركو 31 نقطة

بتروجيت 26 نقطة

حرس الحدود 23 نقطة