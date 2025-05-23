شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة عصام: سيدات الأهلى كللت مجهودها بكأس مصر وقادرات على حصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حبيبة عصام، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن اللاعبات اجتهدن بشكل كبير هذا ‏الموسم، وأن الفريق كلل جهوده بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب وادى دجلة.

‏‎وأضافت حبيبة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للأهلى: "عندما يشارك الأهلي في بطولة، دائمًا ما يكون هدفه المنافسة بقوة ‏والظهور بالشكل الذي يليق بالنادي ويشرف جماهيره".‏

وتابعت: "نشعر بفخر كبير بعد التتويج بأول ألقاب الفريق هذا الموسم، ونجحنا في تخليد أسمائنا بحروف من نور في تاريخ الأهلي، وسنواصل تحقيق البطولات مع الفريق، وأن رغبة الفريق في الفوز أمام وادي دجلة كانت واضحة في البداية، ‏للحصول على اللقب".

‏‎واختتمت حبيبة بالتأكيد أن الأهلي قادر على مواصلة مشواره في حصد البطولات، والفريق سيكون جاهز للتتويج بكل الألقاب الموسم المقبل.

ومن جانبها، أبدت منة طارق، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادتها الغامرة بالتتويج بكأس مصر، قائلة: إن لاعبات الفريق أصبح لديهن خبرة في كيفية خوض المباريات الكبيرة، وأن كأس مصر ستكون البداية للمزيد من البطولات.

‏‎ وتابعت: «إسعاد الجماهير هو الهدف الدائم لكل لاعبة ترتدي قميص الأهلي، وقدمنا كل ما لدينا في سبيل تحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج».

حقق الأهلى لكرة القدم النسائية، بأول لقب في تاريخه بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية.