شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يفاضل بين بسيونى ومحمد معروف لإدارة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز ، بين الثنائى محمود بسيوني ومحمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وبلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

على صعيد متصل، بدأ أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل الحكام خلال الموسم الكروي المقبل، تتضمن إجراءات مشددة للحد من الأخطاء التحكيمية المتكررة، إلى جانب اعتماد قاعدة جديدة لتعيينات الحكام تضمن أعلى درجات النزاهة والكفاءة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللائحة المنتظرة ستتضمن آليات واضحة لمحاسبة الحكام وتقييم أدائهم بشكل دوري، كما سيتم التشديد على معايير اختيار الحكام للمباريات الهامة، بما يضمن التوزيع العادل وتحقيق العدالة التحكيمية داخل الملاعب.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات صارمة أصدرتها لجنة الحكام، مؤخرًا، بمنع جميع الحكام والمراقبين والمحاضرين، ومن ينتمي إلى منظومة التحكيم، من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن شؤون التحكيم أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسياسات الاتحاد أو لجنة الحكام، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المنظومة. وقد تم تحذير من يخالف هذه التعليمات من التعرض لعقوبات قد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات الاتحاد.