شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم الجمعة، عزاء شقيقته الكبرى بمدينة قنا، بدار مناسبات مسجد النور المحمدي وسط مدينة قنا.

وكانت قد توفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وتعرضت شقيقة الخطيب، لوعكة صحية وتم نقلها إلي العناية المركزة بمستشفى قنا العام، ودفنت الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل وسط حالة من الحزن.



الكابتن محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته فى قنا